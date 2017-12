Geschreven op 5-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

We vliegen er op los. Even snel een paar dagen naar de zon. Een vergadering in Londen.

Het vliegtuig is lekker snel en wordt almaar goedkoper, met het dalen van de prijzen is het aantal passagiersvluchten explosief gestegen.

Vliegen dreigt daarmee de allergrootste bron van vervuiling te worden.

Na jaren vertraging begint de elektrische auto er nu eindelijk te komen, maar waar is de groene revolutie in de lucht?

In het Parijse Klimaatakkoord is de huidige en toekomstige uitstoot van het internationaal luchtverkeer niet eens opgenomen.

Ondertussen gaan overheden door met het subsidiëren van luchtvaartmaatschappijen door al een halve eeuw tickets vrij te houden van btw en geen accijns te heffen op kerosine.

Hoe kunnen overheden het vliegtuig negeren als de grootste vervuiler van de toekomst en toch ambitieuze milieudoelen stellen? En wat is het alternatief?

