Den Haag wil de luchtkwaliteit verder verbeteren. De groei van de stad, van 530.000 inwoners in 2017 naar circa 600.000 inwoners in 2040, vraagt om slimme en innovatieve oplossingen om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden. Meer inwoners betekent ook meer mobiliteit in de stad. Het verkeer wordt drukker en de ruimte in de stad wordt steeds schaarser.

Verkeer en vervoer moeten aangepast worden aan de veranderende stad. Dat geldt ook voor de stedelijke distributie. De gemeente Den Haag heeft zich aangesloten bij de Green Deal Zero-emission Stadslogistiek om hierin samen op te trekken met bedrijfsleven en andere overheden.

De convenant partijen werken nauw samen om zo te komen tot de meest (kosten)effectieve maatregelen voor een zero-emissie stedelijke distributie in 2025.

Voor de bevoorrading van winkels, horeca en kantoren en pakketbezorging bij particulieren en bedrijven zijn slimme en innovatieve oplossingen nodig om er voor te zorgen dat inwoners en bezoekers gezond blijven en de stad leefbaar is en blijft. Voor de economische ontwikkeling van de

stad is het tegelijkertijd belangrijk dat de stad goed bereikbaar blijft, het winkelgebied aantrekkelijk is en dat de bevoorrading snel en efficiënt kan plaatsvinden.

In Den Haag werken de gemeente en marktpartijen samen aan een duurzame en efficiënte stedelijke distributie en zorgen er voor dat Den Haag een aantrekkelijke, bereikbare, groene en gezonde stad is én blijft om te wonen, werken en recreëren.

In het convenant Stedelijke distributie Den Haag (PDF) worden de onderwerpen genoemd die in samenwerking met de ondertekenende partijen verder uitgewerkt gaan worden in concrete activiteiten.

Op weg naar dat doel zoeken de ondertekenende partijen samen naar de meest (kosten)effectieve maatregelen. Door samen te werken worden maatregelen gecoördineerd en op elkaars wensen en mogelijkheden afgestemd, zo leveren ze meer op dan als de afzonderlijke partijen allemaal hun eigen maatregelen nemen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad.

Stedelijke distributie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven (producenten, vervoerders, verladers en ontvangers) en decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten. Met elkaar hebben zij de zorg voor voldoende mogelijkheden voor stedelijke distributie en regionaal goederenvervoer. Bundeling van goederenstromen, uniformiteit in voertuigeisen, regionale samenhang in venstertijden en samenwerking bij ontvangende partijen zijn hierbij de uitgangspunten. Op lokaal en regionaal niveau vindt hierover afstemming plaats tussen genoemde partijen wat leidt tot onderling bindende afspraken.

