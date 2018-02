Geschreven op 7-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Op donderdag 11 januari tekenden zes deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal.

In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Door samen te werken aan kleine en grotere projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid, versterken initiatiefnemers elkaar voor het behalen van de duurzaamheids-doelstellingen.

Met de ondertekening is de ambitie voor emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied bezegeld en treden de participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal in de voetsporen van ondernemers in de historische binnenstad van Utrecht. Het gezamenlijke doel is om in samenwerking met de gemeente en brancheorganisaties vanaf 2025 het centrum CO2-uitstootvrij te bevoorraden.

Het ondertekenen van de intentieverklaring is enkel het begin van een duurzaam initiatief en geeft aanzet voor onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor emissievrij goederenvervoer. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht: Hoe goederenstromen gebundeld kunnen worden (zoals die van kantoorartikelen) en hoe gezamenlijk de inkoopvoorwaarden hiervan kan worden aangescherpt. Hoe collectieve afspraken gemaakt kunnen worden met leveranciers. Hoe gefaseerd gebruik kan worden gemaakt van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen en de invoering hiervan. Deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden. Hoe gezamenlijke afleverpunten (‘hubs’) aan de rand van het stationsgebied ontwikkeld kunnen worden om vanuit hier per fietskoerier of met elektrisch vervoer individuele bedrijven te bevoorraden.

De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van dertien bedrijven in het stationsgebied die, samen met de Gemeente Utrecht, een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. Door samen te werken aan kleine én grote projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (placemaking), versterken ze elkaar in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Zie ook: De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek: 18 nieuwe partijen bij Green Deal ZES – De Green Deal 010 – Logistiek 010: Zero-Emission Transport in Binnenstad van Rotterdam in 2020 – Green Deal 001 Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie –