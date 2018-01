Geschreven op 9-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Nederlandse bedrijf Port-Liner gaat elektrische binnenvaartschepen inzetten tussen Nederland en België. Voor deze wereldprimeur ontvangt het bedrijf 7 miljoen euro Europese subsidie. Logistiek dienstverlener GVT Group of Logistics uit Tilburg gaat het elektrische binnenvaartschip als eerste testen. Als alles zoals gepland verloopt, wordt in augustus het eerste volledig elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld in de vaart genomen.

De 7 miljoen euro voor vergroening van de scheepvaart is toegewezen aan Port Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Port Liner wil in augustus 2018 met het eerste klimaatneutrale en emissieloze schip van Nederland gaan varen. Dat wordt het eerste in een serie van zes duurzame schepen. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden. Door de elektrische aandrijving kunnen de schepen ook acht procent meer volume vervoeren dan reguliere dieselschepen.

Er worden vijf kleine en zes grote elektrische binnenvaartschepen worden gebouwd. Voor de ontwikkeling en de bouw van de zes grote schepen trok Europa 7 miljoen euro subsidie uit. De investering in zes grote elektrische schepen, inclusief laadpalen en batterijen, bedraagt 55 miljoen euro.

De zes grote emissieloze containerschepen van 110 meter lang en 11,4 meter breed kunnen 270 containers aan boord nemen, gestapeld tot vijf hoog. Zij hebben vier batterijen op het dek, goed voor 35 uur varen. Bij aankomst op de containerterminal kunnen de batterijcontainers omgewisseld worden of worden opgeladen in ongeveer vier uur.

Het eerste kleine schip wordt ingezet tussen Budel – aan de Belgisch-Nederlandse grens – en de Antwerpse haven. Het schip is 52 meter lang en 6,7 meter breed en kan 24 twintig voetcontainers en 425 ton bulklading aan boord nemen. De vijf kleine schepen kunnen op alle Kempense kanalen in België worden ingezet. Ze worden uitgerust met een E-powerbox, een grote lithiumbatterij ter grootte van een 20 voetcontainer (6 meter), waarmee ze 15 uur kunnen varen.

De vijf kleine en de eerste twee grote schepen worden eind 2018 in de vaart gebracht. Het is de bedoeling dat in het tweede kwartaal van 2019 alle elf elektrische schepen in de vaart te hebben. Port-Liner heeft plannen om nog vier grote schepen te bouwen. Alle schepen zijn al verhuurd aan grote verladers, logistiek dienstverleners en grote containerrederijen. Logistiek dienstverlener GVT Group of Logistics heeft voor de lange termijn de vijf kleine schepen gehuurd, die gaan varen vanaf de Barge Terminal Tilburg op bedrijventerrein Vossenberg West II.

