Geschreven op 30-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Connexxion heeft een order geplaatst van 62 VDL MidCity’s Electric bussen die worden geleverd door het Eindhovense VDL. Daarnaast zijn nog eens 21 elektrische midi bussen besteld bij het Chinese BYD.

De consessie zal eind 2018 operationeel zijn.

De volledig elektrische MidCity minibus van VDL heeft een lengte van 8 meter. De bus heeft een verlaagde vloer en daardoor een gemakkelijke instap voor passagiers en rolstoelgebruikers. Daarnaast geeft de wielbasisverlenging een hoge flexibiliteit in type en aantal zitplaatsen.

De MidCity Electric beschikt over een 87-kilowattuurbatterij met een actieradius van maximaal 220 kilometer. VDL Bus & Coach brengt het nieuwe elektrische model in de loop van 2018 op de markt.

Connexxion zet vanaf juli volgend jaar 21 elektrische midibussen van BYD in in Noord-Holland Noord. Dat maakte de Chinese fabrikant bekend bij de introductie van de bus op Busworld in Kortrijk.

De 8,75 meter lange bussen gaan met name in landelijke gebieden rijden. Ze hebben 26 zitplaatsen en ongeveer evenveel staplaatsen en zijn voorzien van twee deuren.

