Geschreven op 6-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het openbaar vervoerbedrijf GVB in Amsterdam gaat inzetten op elektrische bussen. Er is een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van 31 elektrische bussen met een optie tot nog eens 69 elektrische bussen, inclusief bijbehorende laadinfrastructuur.

In 2020 moeten de eerste elektrische bussen van het GVB gaan rondrijden op de lijnen 15, 22 en 36 in Amsterdam. De elektrische bussen vervangen de capaciteit van 28 Citaro dieselbussen

De elektrische bussen worden opgeladen door middel van Opportunity Charging (stilstaand opladen). De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar uitstootvrij openbaar vervoer in Amsterdam en schonere lucht voor bewoners en bezoekers van de stad.

Voor Amsterdam zijn twee systemen onderzocht die inpasbaar en haalbaar lijken. In Motion Charging (IMC) en Opportunity Charging (OC). Voor deze eerste lichting volledige uitstootvrije (zero-emissie) bussen is gekozen voor de techniek van Opportunity Charging. Bussen met deze techniek laden hun batterijen stilstaand op in de garage, en worden tussentijds bijgeladen via een laadhub. Deze techniek is voor de termijn waarop de bussen nodig zijn, haalbaar, betaalbaar en inpasbaar voor Amsterdam. Dit wil niet zeggen dat OC de standaard wordt voor elektrische bussen in Amsterdam. Bij elke nieuwe lichting wordt opnieuw bekeken wat de meest wenselijke en haalbare variant is voor de stad.

De nieuwe elektrische bussen worden ingezet op lijnen 15, 22 en 36 (eindpunt Sloterdijk). Station Sloterdijk wordt de laadhub waarbij het batterijpakket van de bussen door middel van een snellader bijgeladen wordt. GVB Garage West fungeert als nachtstalling waarbij het batterijpakket door middel van een langzaamlader geladen wordt. Door met deze lijnen te rijden, kan gebruik gemaakt worden van één laadhub, en daarnaast rijdt lijn 22 over de Prins Hendrikkade. Dit is het knelpunt in de stad waar de wettelijk toegestane grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden. Bron: GVB

