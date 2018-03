Geschreven op 16-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sinds donderdag 15 maart 2018 rijdt de eerste 100% elektrische huisvuilwagen door de straten van Amsterdam.

Elektrisch, dus geen uitstootgassen. En dus goed voor de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van Amsterdammers. De truck is ook al klaar om als waterstofhybride te gaan functioneren.

De gemeente Amsterdam wil een schoner Amsterdam en een gezondere toekomst voor de Amsterdammer en dus besloot zij om te investeren in een waterstof voorbereide huisvuilwagen. Door de goede samenwerking van Truckland, E-Trucks Europe, Geesinknorba en de gemeente Amsterdam, werd de bouw van het voertuig in slechts 2 maanden gerealiseerd.

Deze huisvuilwagen opereert nu nog volledig elektrisch, maar is al voorbereid om in 2019 te worden uitgebreid naar een waterstofhybride vuilniswagen. Een belangrijke stap op weg naar het doel van de gemeente Amsterdam om haar CO2-uitstoot in 2025 met 45 procent te verlagen ten opzichte van 2012. De komende jaren worden meer schone huisvuilwagens ingezet. Vanaf 2019 gaan er drie waterstofauto’s rijden.

De nieuwe elektrische vuilniswagen gaat rijden in straten waar de kwaliteit van de buitenlucht het slechtst is, zoals het Damrak, Rokin, Weesperstraat, Leidseplein en het Rembrandtplein.

Zie ook: Amsterdam Gaat Hybride Vuilniswagens Inzetten voor Schonere en Gezondere Lucht – De LI-ON Power Pro: De Elektrische Huisvuilwagen by GeesinkNorba – De Eerste Elektrische Vuilniswagen van Nederland in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Zutphen – Schiphol Duurzaam: Duurzame Initiatieven op Schiphol Airport, De Elektrische Vuilniswagen Binkie – De Mitsubishi FUSA Canter Eco D: De elektrische vuilniswagen van de toekomst – All-Electric SITA Trash Truck Cleans Up a Dirty Job in Paris