Het wordt steeds gewoner in Amsterdam om in te stappen in een elektrische taxi. Er rijden nu 550 volledig elektrische taxi’s in Amsterdam. Dat is bijna 13% van alle taxi’s. Het merendeel van deze elektrische taxi’s is aangeschaft door gebruik te maken van de subsidie van de gemeente Amsterdam. Het subsidieplafond van 2,1 miljoen euro is daarmee in zeer korte tijd bereikt.