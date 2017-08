Geschreven op 3-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Rijkswaterstaat laat drie duurzame en multifunctionele schepen bouwen voor de Rijksrederij. De schepen worden voorzien van zonnepanelen en een accupakket voor de opslag van duurzame energie.

De Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) combineert diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat met dergelijke multi-inzetbare en energiezuinige schepen gaat werken. De MPV 30 wordt uitgerust met accu’s waardoor het vaartuig in staat is om dagelijkse werkzaamheden uitsluitend op het accupakket uit te voeren. Doordat de motoren minder gebruikt worden, is het energieverbruik laag. Ook krijgen de schepen zonnepanelen voor de energievoorziening van de accommodatie van de bemanning.

De komende jaren vervangt de Rijksrederij 20 schepen uit de jaren tachtig die aan het einde van de economische en technische levensduur zijn. De eerste drie MPV’s 30 worden door Combinatie Bijlsma Wartena te Warten en Maritiem Cluster Friesland gebouwd. De werf ontwierp de hydrodynamica van de romp zo dat er een lage weerstand in het water ontstaat, waardoor het schip nog minder energie verbruikt. Daarnaast wordt de restwarmte van motoren gebruikt voor onder andere radiatoren, boilers en dekverwarming.

Bijzonder is ook dat de MPV 30 in twee richtingen kan varen door de voortstuwing onder het schip te draaien en zij onafhankelijk van de golfhoogte hun werk kunnen blijven doen. De MPV 30 wordt ingezet op de grote binnenwateren, de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse Kust. Met de bouw van deze schepen zet Rijkswaterstaat meteen ook een nieuwe stap in het verduurzamen van de vloot.

De volgende stap in het vervangen van de vloot is de vervanging van de schepen waarmee de vaarwegen worden gemarkeerd. Deze schepen worden vervangen door de MPV Midden, de aanbesteding hiervoor start naar verwachting in 2018.

De Rijksrederij beheert de schepen van onder andere Douane, Kustwacht, Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Het werkgebied beslaat bijna 8000 km vaarwegen. Hoofdtaken van de schepen zijn vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijbeheer- en onderzoek. De vloot bestaat uit 122 schepen en 270 bemanningsleden.