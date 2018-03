Geschreven op 1-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Wat ooit begon als de eerste metrolijn van Nederland en de kortste van de wereld is inmiddels uitgegroeid tot een hoogwaardig metronetwerk.

Een metronetwerk dat Rotterdam en de regio tot en met Den Haag met elkaar verbindt en waar dagelijks 300.000 reizigers gebruik van maken.

“De metro is niet meer weg te denken uit Rotterdam en staat symbool voor de wederopbouw van onze stad,” aldus Aboutaleb. Op 9 februari was hij, samen met Maurice Unck, directeur van de RET, de eerste bezoeker van de museummetro. Deze metro van het eerste uur is omgetoverd tot tentoonstelling.

Maurice Unck: “De Rotterdamse metro heeft een prachtige historie die je in deze tentoonstelling direct waarneemt. Je ziet dat er iedere tien jaar goed vooruit is gekeken bij het ontwikkelen van het netwerk. Dat moeten we blijven doen.”

In de jaren vijftig werd de komst van de metro voorbereid en op 9 februari 1968 was de eerste metrolijn van Nederland in Rotterdam een feit. Prinses Beatrix en Prins Claus maakten de eerste rit van Rotterdam Centraal naar Rotterdam Zuidplein. Destijds was de nog geen 6 kilometer lange metrolijn tussen Rotterdam Centraal Station en Rotterdam Zuidplein de kortste metrolijn van de wereld. Zie ook: 50 Jaar Metro

Nu telt de metro ruim 160 kilometer spoor in twee richtingen en is het metronetwerk niet meer weg te denken uit de regio Rotterdam. Op metrostation Blaak (spoor richting Schiedam/de Akkers) konden reizigers zich in deze eerste metro uit 1968 onderdompelen in het verleden. Onder de genodigden waren ook enkele oud metrobestuurders van het eerste uur waaronder

De RET kijkt met trots op dit verleden terug maar richt zich ook op de toekomst. Zo waren onder de genodigden de toekomstige reizigers van de Hoekse Lijn. Kinderen in de vijf gemeentes langs dit traject hebben onder begeleiding van de KunstPiloot vijf afzonderlijke kunstwerken gemaakt die op 9 februari als één geheel samen kwamen. De vijf verschillende onderdelen vormen samen de volledige metrolijn B.

Met 40 kilometer, straks de langste metrolijn van Nederland. Het kunstwerk staat symbool voor de vijf gemeentes die door de toekomstige metrolijn B met elkaar verbonden worden. De kunstwerken werden onthuld door burgemeester Aboutaleb met behulp van de kinderen. Tien jaar vooruit kijken Zowel de burgemeester van Rotterdam als de directeur van de RET zijn druk bezig met de toekomstplannen van de metro in de stad en de regio.

Op 9 februari 1968 werd de Rotterdamse Metro geopend. Het 5,9 kilometer lange traject was de kortste metrolijn ter wereld. Nu is het net 80 kilometer lang en zijn er 62 stations. Via lijn E, onderdeel van Randstad Rail komt de Rotterdamse Metro tot in Den Haag. In de loop van 2018 komt daar nog de lijn naar Hoek van Holland bij.

Hoe het metronetwerk er in de randstad over vijftig jaar uitziet is nog gissen, maar over tien jaar hoopt de RET een lightrailverbinding tussen Dordrecht, Delft en Den Haag te realiseren.

