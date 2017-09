Geschreven op 13-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Honda heeft op de IAA in Frankfurt de Honda Urban EV geïntroduceerd. Een elektrische stadsauto met retro-trekjes en zoals gebruikelijk een concept car. Het design van de Urban EV heeft wat weg van de eerste generatie Civic.

Honda heeft ook bekendgemaakt dat elk model dat het vanaf nu op de markt brengt, ook met een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikbaar komt.

Honda hoopt dat omstreeks 2030 twee derde van z’n verkochte auto’s over een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikt. Daartoe behoren dus hybriden, plug-ins, EV’s en auto’s met een brandstofcel.

De Honda Urban EV werd gebouwd op een volledig nieuw platform, dat Honda zal gaan gebruiken voor nog veel meer EV’s. De Urban EV is laag, breed en zelfs nog iets korter dan de Honda Jazz. Binnenin is de auto voorzien van houtinleg, een zeer breed infotainmentscherm en een retro-zitbank. De wagen biedt in totaal plaats aan vier personen.

Achter het Honda-logo is een blauw schijnsel zichtbaar dat het kenmerk zal worden voor toekomstige elektrische Honda’s.

