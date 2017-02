Geschreven op 28-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Noorwegen is ‘s werelds eerste door batterij-energie aangedreven werkschip voor visteelt in bedrijf genomen.

De “Elfrida” van de Noorse zalmteler Salmar Farming, met zijn elektrische aandrijving, wordt ingezet voor de kust van MiddenNoorwegen.

In opdracht van de lokale scheepswerf Ørnli Slipp heeft Siemens het complete elektrische voortstuwings- en besturingssysteem ontwikkeld en geleverd. Het dubbelwandige schip is circa 14 meter lang en 8 meter breed en is dagelijks ongeveer 50 minuten onderweg naar het twaalf kilometer verderop gelegen visteeltstation. Op normale achturige werkdagen is honderd procent batterijbedrijf mogelijk.

De “Elfrida” heeft als thuishaven het Noorse eiland Frøya en vaart sinds februari uit naar zee. De werkboot wordt gebruikt om voer en uitrusting te transporteren, viskooien te repareren of te verleggen, verankeringen te controleren en inspecties uit te voeren. Het schip is uitgerust met het elektrische voortstuwingssysteem BlueDrive PlusC van Siemens, bestaande uit een energiemanagementsysteem, thruster- en propellerbesturingen, alsmede het remote monitoringsysteem EcoMain.

Het elektrische voortstuwingssysteem bespaart niet alleen brandstof, maar reduceert ook de bedrijfskosten, want een elektromotor vergt aanzienlijk minder onderhoud dan een dieselmotor. Bovendien is het werk op de “Elfrida” milieuvriendelijker, omdat de elektromotor, anders dan de dieselmotor, geen uitlaatgassen, trillingen en lawaai veroorzaakt. Bron: Siemens Nederland