Geschreven op 13-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Volkswagen heeft op de IAA in Frankfurt een nieuwe versie van de I.D. Crozz Concept gepresenteerd. De conceptauto komt weer een stapje dichter bij het uiteindelijke productiemodel en krijgt de toevoeging II.

Als alles volgens plan verloopt en dat weet je maar nooit in de autoindustrie dan brengt Volkswagen in 2020 de I.D. op de markt, in datzelfde jaar komt de productieversie van deze I.D. Crozz. De derde in de reeks, de I.D. Buzz, volgt in 2022.

De ID Crozz II beschikt over 2 elektromotoren, die goed zijn voor 300 pk. Meer dan voldoende dus. Volgens Volkswagen moet je op een volle accu zo’n 500 kilometer ver kunnen komen. Ook dat lijkt mij ruim voldoende.

Zie ook: De I.D Buzz Minivan by Volkswagen: Het Elektrische Busje Komt Zo – De Volkswagen e-Golf – Volkswagen XL1 Concept: Een verbuik van 1 op 111,1 – Full Electric Volkswagen Milano Taxi – The Volkswagen E-Scooter