Geschreven op 12-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Renault presenteert tijdens de autoshow van Frankfurt (IAA) de Renault SYMBIOZ. Dit conceptmodel vertegenwoordigt de visie van Renault op de auto en zijn rol in de samenleving tot 2030: elektrisch aangedreven, autonoom, verbonden en ontworpen om volledig te integreren in het leven van de mens.

Met de Renault SYMBIOZ verkent Renault de toekomst van mobiliteit en biedt het een compleet nieuwe manier van reizen dankzij technologie en design die met de wereld er omheen communiceren.

“Na een serie conceptmodellen gebaseerd op onze margriet levenscyclus, waarmee we het ontwerp van toekomstige modellen vorm hebben gegeven, komen we nu met conceptmodellen die de mobiliteit van de toekomst verkennen. Als integraal onderdeel van het dagelijks leven is SYMBIOZ veel meer dan een vervoermiddel. Deze auto is op vele manieren in te zetten. Om dit te bereiken, hebben we besloten de relatie tussen de auto en thuis te veranderen door de twee fysiek met elkaar te verbinden en ze zo modulair en verbonden mogelijk te maken. Tegelijkertijd hebben we het aantal manieren waarop ze met elkaar communiceren enorm vergroot.” aldus Laurens van den Acker – Senior Vice President, Corporate Design Renault.

