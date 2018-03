Geschreven op 6-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De nieuwe elektrische Renault Master Z.E. is het ideale voertuig voor emissievrije distributie in stadscentra ontwikkeld voor klanten die zorg voor het milieu essentieel vinden.

De Renault Master Z.E. combineert een batterij van de nieuwste generatie, met geoptimaliseerd elektronicabeheer, met een geavanceerde elektromotor met een hoge energie-efficiency. Die zorgen voor een realistische actieradius van 200 kilometer (NEDC-actieradius) en een laadtijd van slechts zes uur met de Wallbox van 7 kW om de batterij volledig op te laden. Daarmee is de Master Z.E. uitermate geschikt voor zijn taak: stadsdistributie.

De Renault Master Z.E. is het perfecte werkpaard verkrijgbaar in een groot aantal versies en op maat gemaakte ombouwvarianten. De bedrijfswagen is beschikbaar in drie lengtes van 5,04 m tot 6,19 m en met twee hoogtes, van 2,3 m tot 2,49 m. Bij de versie met de platformcabine zijn er vele conversies mogelijk: zo kan er een carrosserie met een groot volume worden gebruikt, zodat u tot wel 22 m3 kunt vervoeren. Met de elektrische MASTER Z.E. bedrijfswagens kan een belading van 1.000 tot 1.100 kg worden vervoerd.

De nieuwe Renault MASTER Z.E. zal het eerste kwartaal 2018 op de markt verschijnen.

?

Zie ook: De Elektrische Renault EZ-GO: Driverless, Electric Urban Mobility by Renault – De Elektrische Renault SYMBIOZ: De Toekomstvisie tot 2030 by Renault –Renault Falcon Truck: Een Laboratorium op Wielen by Renault – Renault Full Electric Kangoo, Fluence, Zoe en Twizy Zero-Emission – De 100% elektrische Renault Kangoo Be Bop – Renault kiest voor de 100% elektrische auto en stopt met hybride auto’s