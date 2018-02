Geschreven op 26-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tijdens de Autosalon van Geneve stelt Renault op 8 maart officieel een nieuwe elektrische conceptcar voor: de Renault EZ-GO

De EZ-GO is een futuristische conceptcar. Hij is erg hoekig en lijkt vooral in te zetten op veel binnenruimte. Er wordt gesuggereerd dat Renault met dit model een nieuw elektrisch platform wil introduceren net zoals Volkswagens dat doet met de MEB-basis voor de serie elektrische I.D. auto’s.

Meet Renault EZ-GO. Renault’s our vision of shared urban mobility: driverless, electric and connected. See you at Geneva International Motor Show.

See also: De Elektrische Renault SYMBIOZ: De Toekomstvisie tot 2030 by Renault – The Float: The Autonomous Car of The Future Concept by Renault and Central Saint Martins – Renault Falcon Truck: Een Laboratorium op Wielen by Renault – R*Generation, a new design center by Renault – Renault Full Electric Kangoo, Fluence, Zoe en Twizy Zero-Emission – De 100% elektrische Renault Kangoo Be Bop – Renault kiest voor de 100% elektrische auto en stopt met hybride auto’s – Rijkswaterstaat Neemt 100 Exemplaren Van De Elektrische Renault ZOE In Gebruik