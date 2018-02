Geschreven op 22-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mercedes-Benz heeft gisteren in Stuttgart de eActros gepresenteerd, de opvolger van de Urban e-Truck uit 2016. Deze elektrische vrachtwagen wordt vanaf de zomer getest in een tweejarig proefproject. Serieproductie staat op zijn vroegst op de agenda voor 2021.

De eActros is een doorontwikkeling van de Urban e-Truck. Mercedes-Benz wilde een elektrische vrachtwagen creëren die direct in de praktijk getest kon worden. Dat gaat gebeuren in tien versies van de eActros: een twee-assige 18 tons en een drie-assige 25 tons versie. De elektrische vrachtwagen zal worden ingezet bij de Duitse bedrijven Dachser, Edeka, Hermes, Kraftverkehr Nagel en de Zwitserse firma’s Camion Transport en Migros. Ieder transportbedrijf voert de vrachtwagen uit naar de eigen wensen, dat betekent dat er koelwagens, tankers en bakwagens gaan rondrijden.

De actieradius van de Mercedes eAtros is 200 km en opladen van de 240 kWh batterijen is in minimaal drie uur mogelijk. Mercedes-Benz geeft overigens aan dat het laden van de accu’s maximaal 11 uur gaat duren. De accupakketten wegen bij elkaar 2,2 ton. Drie van de accupakketten zitten vrij zichtbaar aan het chassis, de rest zit onder de auto weggestopt. De batterijen leveren overigens niet alleen power aan de aandrijflijn, maar ook aan bijvoorbeeld de luchtcompressor, airconditioning en indien nodig de koelmotor.

?

Zie ook: De Elektrische Mercedes eSprinter Bestelbus by Mercedes-Benz Vans – De Elektrische e-Vito Bestelbus by Mercedes-Benz Vans – The Vision Van Research Vehicle by Mercedes-Benz – The Battery-Powered Zero Emissions Mercedes-Benz Vito – The Vision Van Research Vehicle by Mercedes-Benz – The Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: Full Electric Ultimate Luxury of the Future – Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell Prototype Video