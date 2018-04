Geschreven op 4-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

MAN brengt eind dit jaar de elektrisch aangedreven MAN eTGE op de markt.

Volgens MAN rijdt ongeveer 70 procent van alle bestelwagens in stedelijke gebieden in Nederland gemiddeld minder dan 100 kilometer per dag.

De actieradius van 160 kilometer (NEDC) van de MAN e-TGE moet dus ruim voldoende zijn om driekwart van al het stadstransport emissieloos te kunnen uitvoeren. Praktijkervaring leert overigens dat een NEDC-actieradius van 160 km in de praktijk 125 km betekent.

De MAN eTGE heeft een elektromotor met een vermogen van 110 kW/136 pk die de voorwielen aandrijft. Het maximale koppel van 290 Nm is altijd beschikbaar. De topsnelheid bedraagt 90 km/u en het gemiddelde energieverbruik circa 20 kWh/100 km. Goed nieuws is dat de 4,25 tons versie van de eTGE ook met B-rijbewijs mag worden gereden, dankzij de ontheffing die Brussel heeft toegestaan.

Bij een 40 kW-laadstation zijn de accu’s van de eTGE volgens MAN in 45 minuten opgeladen tot 80 procent. Bij gebruik van een wallbox duurt het volledig laden van de accu’s circa 5,5 uur en bij gebruik van een reguliere 230V-aansluiting 9 uur. De MAN eTGE heeft volgens de fabrikant een hoogwaardige standaarduitrusting met onder meer een navigatiesysteem, verwarmde voorruit en andere features die het rijden veiliger én comfortabel maken. Uiteraard is ook EBA (emergency brake assist) standaard.

De eTGE is naar verwachting vanaf eind dit jaar leverbaar in Nederland, als een van eerste landen in Europa. De MAN eTGE wordt ook leverbaar als eCrafter van Volkswagen. Die wordt naar verwachting eveneens later dit jaar gepresenteerd.

