Geschreven op 9-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Jaguar I-PACE Concept is een elektrische auto die opwindende Jaguar prestaties biedt. De eerste elektrische Jaguar, verkrijgbaar vanaf de tweede helft van 2018, ontwikkelt een koppel van 700 Nm, een vermogen 294 kW (400 pk) en accelereert van 0-100 km/h in circa 4 seconden.

De combinatie van baanbrekende technologie en toekomstgericht design levert een rijbeleving op die onmiskenbaar Jaguar is, maar dan zonder emissies.

De Jaguar I-PACE Concept is meer dan een concept. Het is een vooruitblik op het eerste elektrische productiemodel van Jaguar en het startschot voor het initiatief om elektrische auto’s te produceren die tevens een absoluut enerverende rijbeleving bieden. De I?PACE Concept is ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van de nieuwe (ontwerp)mogelijkheden die elektrische auto’s creëren.

Alles in het design is gericht op pure opwinding; van de proporties van de innovatieve aluminium architectuur tot de dynamische handling en de praktische functionaliteit voor dagelijks gebruik.

