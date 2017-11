Geschreven op 30-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Alweer een aankondiging dat een automerk alle modellen ook met een elektrische aandrijving gaat aanbieden.

Dit keer is het Mercedes-Benz Vans dat alle bestelbussen ook met elektrische aandrijving gaat aanbieden.

Wanneer dat precies gaat gebeuren, blijft nog even onduidelijk, maar de eerste elektrische bestelbus van Mercedes-Benz Vans is inmiddels te koop in Duitsland: de Mercedes eVito.

De eerste exemplaren van de electric Vito worden in de tweede helft van 2018 geleverd. Wanneer de eVito in andere landen te koop zal zijn, blijft vooralsnog de vraag. Mercedes-Benz Vans verwacht dat vanaf 2019 ook andere bestelbusjes met elektrische aandrijving te koop zullen zijn.

Met een batterijpakket van 41,4 kilowattuur heeft de Mercedes eVito een maximale actieradius van 150 kilometer. Zelfs in slechte omstandigheden, zoals lage temperatuur en een volle laadruimte, zal het bereik op een volle batterij niet onder de 100 kilometer komen. Mercedes-Benz richt zich met de elektrische bestelbus dan ook op transport en logistiek in stedelijke gebieden.

