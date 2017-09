Geschreven op 19-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Aicon is een luxe saloon die volledig autonoom rijdt. Dat moet ook wel, want een gaspedaal of stuur vind je in deze wagen niet. Ook de koplampen zijn verdwenen.

De vierdeurs vierzitter geeft een vooruitblik op het exterieur en interieur van Audi in de toekomst. De Aicon is inderdaad futuristisch en zit vol innovaties op het gebied van aandrijving, wielophanging en duurzaamheid. Het resultaat is een saloon die voorzien is van alle luxe en je zelfstandig brengt waar je maar wil.

Het uiterlijk van de Audi Aicon is 5,4 meter lang, 2,1 meter breed en 1,5 meter hoog. De wielbasis is 3,47 meter lang. Het is de bedoeling dat de Aicon zo licht mogelijk wordt, terwijl er krachtigere accu’s ingebouwd worden. Zo moet het mogelijk zijn om op één acculading een rit van 800 kilometer te maken. In minder dan 30 minuten moet de accu overigens voor 80 procent (draadloos) opgeladen kunnen worden.

