20-8-2017

Geweldige samenwerking tussen de Nederlandse ontwerpers Ritsert Mans en wetenschapper Peter Mooij die samen op zoek gingen naar een manier om de wereld te laten zien dat algen olie een prima alternatief zou kunnen zijn als motor brandstof.

Dat heeft geresulteerd in een opzienbarende motorfiest van hout die op algen olie rijdt.

Met het toegenomen bewustzijn over de gevaren van klimaatverandering wordt de roep om een ‘biobased’-samenleving steeds urgenter. Microalgen zullen daar een wezenlijke rol in gaan spelen, omdat ze op een duurzame wijze olie kunnen produceren.

Peter Mooij beschrijft aan de hand van een zoektocht naar twee liter algenolie – waarmee zijn vriend Ritsert Mans met zijn zelfgebouwde houten motorfiets een officieus wereldsnelheidsrecord op het strand wil rijden – waarom microscopisch kleine microalgen een essentiële rol in de ontwikkeling van leven op aarde gespeeld hebben, waarom ze ook nu nog de belangrijkste levende organismen zijn en vooral hoe algen uiteindelijk de wereld gaan redden.

Lees meer over de houten algenmotor in samenwerking met Peter Mooij in het boek “De dikke alg“.

“Every breath you take, half the oxygen you exhale was produced by micro algae,” say Peter Mooij. He calls them global players, who have been here before all of us and even before the dinosaurs. “And all this time they have been engaging in photosynthesis. In fact, without them, we would not be here. Because alive, they produce oxygen, but dead algae are converted into fossil fuels.”

Mooij loves to talk about his work. Being a young scientist himself, he hopes to inspire other young people to take up a career in science too. It is safe to say, algae is Peter Mooij’s life. His favourite colour is algae green, he lists algae as his pets – millions of them – and, most importantly, he researches algae at the Environmental Biology Department at TU Delft.

In an online profile, Peter Mooij says he has millions of algae as pets. His favorite color is algae green and he believes that understanding algae might just be the answer to everything.

An environmental biotechnology researcher at TU Delft, Mooij has been studying the phenomena of algae for quite a while. In 2013, he wrote about how algae can be ‘interesting candidates for the large-scale production of biodiesel’.