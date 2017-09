Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Amsterdam zijn ze inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld: de Birò. Deze slimme 100% elektrische City Car maakt van het chaotische stadsverkeer een feest.

Niet zo gek dus dat de Birò populair is onder een breed scala van stadsbewoners: van gezinnen, tot zakelijk vervoer, tot auto- en milieuliefhebbers.

CNN riep Rotterdam onlangs uit tot de coolste stad van Europa. Een logische stap voor de design elektrische City Car om een eigen store te openen in Rotterdam. Begin september vindt de opening voor genodigden plaats aan de Kruiskade 61.

Naast dat de Birò er ongekend goed uitziet dankzij het Italiaanse design, kent het rijden van een Birò alleen maar voordelen. Zo parkeert de gebruiker overal gemakkelijk. De Birò rijder mag zowel op de weg als op het fietspad zich verplaatsen en vermijdt zo stadsopstoppingen. Met zijn 3 mm stalen frame wordt verplaatsen een stuk veiliger in vergelijking met de scooter. Er is een keuze uit twee verschillende accu’s. Een accu om hem uit te nemen (bereik van 55 km) of een accu die vast in de Birò zit (bereik van 100km).