Geschreven op 5-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In zeven steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Hiertoe sluit staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag een City Deal met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn.

De City Deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.

De ondertekening van de City Deal elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de zeven steden en grote private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.

In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Hierin werken steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk. Organisaties die meedoen aan de City Deal zijn onder meer Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, Synchroon, NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL

Zie ook: Jedlix SlimLaden-App by Eneco: The Smartest and Cheapest Way to Charge Your Electric Car – The Smart City Hubs in The Green Village van de TU Delft: De Slimme Stad by Eneco – PowerParking in The Green Village van de TU Delft: Parkeerterreinen als Duurzame Energiecentrale –Regio Utrecht Krijgt Netwerk met 1000 Slimme Laadpalen voor Elektrische Auto’s – ChargePoints: Slimme oplaadstations voor elektrische voertuigen – Amsterdam zet in op Elektrisch Vervoer: De Kaart met alle Oplaadpunten – Gemeente Amsterdam kiest voor 45 ChargePoint oplaadstations – Binnen 3 jaar 10.000 Oplaadpunten (ePoints) voor Elektrisch Vervoer in Nederland – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport

Smart Energy Collective: Smart Grids in Nederland – Smart Grids: Op weg naar Intelligente Netten in Nederland – Minister Maxime Verhagen over Slimme Elektriciteitsnetten: Smart Grids in Nederland – The Woods Energy Seminar: Smart Grids & Decarbonizing the Power Sector by Nicholas Jenkins – The Woods Energy Seminar: Killers Apps for the Smart Grid by Scott McGaraghan –The Evolution of the Grid and the New Super Grid – GE Ecomagination $200 million Challenge Powering the Grid: Five Innovative Winners – Uitleg Smart Grids by Energy Valley – Smart grids for the energy of tomorrow by Imtech – Smart Grid Rotterdam: Slim Elektriciteitsnet met Decentraal Energie Management Systeem DEMS