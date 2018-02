Geschreven op 6-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het delen van elektrische auto’s is in Nederland eindelijk voor iedereen mogelijk. Buurauto brengt het rijden van elektrische auto’s voor particulieren binnen handbereik. Buurauto stelt elektrische deelauto’s beschikbaar aan groepjes vaste gebruikers; delen met je buren dus.

Deelnemen aan Buurauto is voordelig en draagt bij aan schonere lucht en minder (parkeer)overlast. Buurauto is actief in Amersfoort, Breda, Den Haag en Rotterdam. Binnenkort ook in Amsterdam, Delft en Hilversum

Voor veel particulieren is de overstap naar een elektrische auto lastig. Elektrische auto’s zijn duur in aanschaf en het plaatsen van een laadpaal is ingewikkeld. Buurauto brengt hier verandering in. Met een groepje vaste buren krijg je een elektrische auto voor de deur, op een gereserveerde parkeerplaats met laadpaal. Je weet met wie je de auto deelt en samen bepaal je de spelregels. Buurauto regelt de auto en de laadpaal en neemt verder alle zorg uit handen.

In veel buurten in Nederland is er sprake van parkeeroverlast, doordat huishoudens steeds vaker over twee auto’s beschikken. Daarnaast legt een auto een flink beslag op het huishoudbudget. Buurauto biedt voor beiden een slimme oplossing. Als buren heb je dus niet de lasten, maar wel het gemak van een elektrische auto. Samen deel je de kosten.

Met de buurauto-app kun je eenvoudig een buurauto reserveren. Voer de gewenste datum en tijd in en druk op VIND. Als je de gewenste auto hebt gevonden, druk je op ik accepteer de voorwaarden en op RESERVEER. Als de tijd van de reservering is aangebroken, druk je op START om je reservering te starten. Met openen en sluiten maak je de auto open en sluit je deze af. Als je de auto niet meer nodig hebt, druk je nadat je de auto hebt afgesloten en eventueel aan de lader hebt gezet op STOP. De auto is dan voor de volgende deelnemer beschikbaar. De app houdt keurig de gereden kilometers bij. Een maal per maand wordt het gebruik gefactureerd aan de hand van een vooraf afgesproken voorschotbedrag. Uiteindelijk komt er eenmaal per jaar een jaarafrekening voor meer- en minderkilometers.

Open Buurauto is een concept waaraan in principe iedereen kan deelnemen. Wanneer er veel deelnemers in een buurt zijn, wordt er door Buurauto een extra auto ingezet. De deelnemers kunnen hun voorkeur geven voor het type auto dat ingezet wordt.

Voor VVE’s, CPO’s en energiecoöperaties presenteren is er Besloten Buurauto. Net een gewone Buurauto, maar de VVE, CPO of coöperatie bepaalt zelf de regels. De VVE, CPO of coöperatie betalen een vooraf afgesproken tarief voor de auto, waarbij Buurauto zorgt voor de service en kostenverdeling.

Steeds meer bedrijven stellen hun elektrische deelauto ‘s avonds en in het weekend ter beschikking aan de buren. Daarvoor is Buurauto Zakelijk dé geschikte oplossing.

