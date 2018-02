Geschreven op 7-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

1 cyclist in 4 rides without a bike light in Brussels, putting themselves and others at risk of serious accidents. To tackle this problem, independent agency mortierbrigade came up with an innovative experience for their client Bike for Brussels: the first Bike Light Lane. In a tunnel, cyclists without lights were detected and experienced what could happen to them first hand.

This is how it worked: when cyclists without lights entered the tunnel they were detected by sensors, triggering an interactive animation on a LED screen. An avatar with bike lights appeared next to them which lit up a typical Brussels night scene and set a series of events in motion, depending on the speed of the cyclists. The avatar was then passed by a second character, without bike lights this time.

Fietsen is alive & pedalling in Brussel. Hoe meer mensen we op de fiets krijgen in de stad, hoe leuker het wordt voor elke fietser. Want meer fietsers betekent minder auto’s. En minder auto’s betekent meer veiligheid, minder files, en meer ruimte. Ruimte om te ademen, te bewegen en vooruit te gaan. Daarom zorgt Bike for Brussels ervoor dat ook jouw niet-fietsende buurvrouw zin krijgt om op de fiets te kruipen. Door alle fietsinitiatieven van de hoofdstad te bundelen en samen te werken met àlle partners en fietsers. Het enige waar jij je dus zorgen om moet maken, is de kleur van je fietsbel en je fietsverlichting.

