Geschreven op 1-1-2018 - Erik van Erne.

Met het inluiden van het nieuwe jaar is de grenscorrectie Visé / Eijsden-Margraten – Maastricht een feit. Vanaf nu ligt de Belgisch- Nederlandse grens weer in het midden van de Maas.

De definitieve afspraken werden formeel vastgelegd in een zogenoemd traktaat, dat in 2017 werd goedgekeurd door de parlementen van de beide landen. Hiermee is de grenscorrectie per 1 januari 2018 een feit. Ontstaan in harmonie en met respect voor elkaar.