Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

10 september 2017: In 2018 vindt de zevende editie van het grootste innovatie-evenement van Nederland plaats: De Innovation Expo. Iedere twee jaar vindt dit evenement plaats, met elke keer een ander thema en een andere locatie. In het najaar van 2018 is het weer zover: de Innovation Expo 2018. Het thema deze keer is: Global Challenges, Dutch Solutions.

Op de Innovation Expo 2018 beleven, horen, zien en voelen we met elkaar de meest spraakmakende innovaties. We stimuleren ontmoetingen en geven een impuls aan de benodigde innovaties. We laten zien wat Nederland te bieden heeft aan technische en sociale innovaties en vergroten het bewustzijn over de rol van innovaties bij de oplossing van maatschappelijke uitdagingen.

Een verschil maken met innovaties is hard nodig en voorwaarde voor vooruitgang. In de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Klimaatverandering vraagt om vernieuwingen op het gebied van water en energie, moderne manieren van wonen en werken vereist een innovatieve infrastructuur. We moeten voor meer mensen beter eten produceren. Het samenspel tussen innovatoren en overheid is onderdeel van de Nederlandse succesformule. Hierdoor werken we aan Nederlandse oplossingen die ook interessant zijn voor nieuwe groeimarkten.

De data waarop de Innovation Expo 2018 in Rotterdam zal plaatsvinden zijn nog niet bekend.

18 april 2016: Sustainable Urban Delta was het thema van de Innovation Expo 2016, die op 14 april 2016 plaatsvond. Onder deze noemer daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek, zorg, life sciences, circulair bouwen, connectiviteit, ict, robotica, personalized medicine, biobased producten, sociale innovaties en natuurvraagstukken.

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren creëren we nieuwe banen.

Zie ook: De Frisse Dingen Innovation Award 2017: Duurzame Innovators Gezocht by N&M en Liander – Mission Innovation: Accelerating The Clean Energy Revolution –Accenture Innovation Awards 2017 #AIA17 – The Circulair Design Award: Circulair Interieur & Product Design by Rabobank and Desko – Innovatie-Estafette: De Innovatie Expo 2016 – Sustainable Urban Delta Nederland