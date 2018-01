Geschreven op 11-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

Zaterdag 23 december om 21.35 uur uitgezonden op NPO1. In een reeks schermutselingen laat Erik van Muiswinkel zichzelf in honderd hilarische minuten alle hoeken van de ring zien. Een grappig, grimmig en uitputtend man tegen man-gevecht.

Erik van Muiswinkel is klaar voor de volgende ronde! Na de soepele winstpartijen op Barack Obama en kapitein Schettino, neemt hij het in De Olieworstelaar op tegen zichzelf. Een veel geduchtere tegenstander.

In een reeks schermutselingen – over UNESCO, topsport, openbaar sterven, vluchtelingen, China en Theo van Gogh – laat hij zichzelf in honderd hilarische minuten alle hoeken van de ring zien. Want het is ook een keertje mooi geweest!