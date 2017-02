Geschreven op 25-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Nederland

Cabaretier Henk Elsink is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en is gisteren gestorven.

De carrière van Henk Elsink omspande meer dan veertig jaar.

Een bekende conference van Henk Elsink is Harm met het Harpje, waarin hij een stereotiep beeld van een homoseksueel gaf, iets waarop vanuit homoseksuele kring veel kritiek kwam.

Bekend werd ook De Supporter, waarin hij met een voetbaltoeter schunnige woorden overstemt. Voor zijn shows kreeg hij in 1973 de Gouden Harp.

Henk Elsink geboren op 20 april 1935 in Enschede, is een Nederlands cabaretier en schrijver. Henk Elsink begon zijn carrière in zijn kinderjaren met het maken van revues en won al snel de eerste prijs op een regionale talentenjacht. Daar werd hij opgemerkt door Frans Vrolijk en hij kwam zo in 1956 bij Tom Manders in Saint-Germain-des-Prés. Daarna werkte hij mee aan televisieprogramma’s zoals Capriolen, Schertsboek en Ad Ladin en de Wonderlamp.

In het begin van de jaren zestig heeft hij twee seizoenen meegedaan in het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk.

Vanaf 1963 startte Elsink op radio met zijn programma Vrij Entree waarin hij vele bekende gasten uit de theater- en televisiewereld ontving, zoals Wim Sonneveld, Leen Jongewaard, Frans Halsema en Jenny Arean. In 1969 was de honderdste uitzending en stopte het programma.

Daarna ging Elsink het theater in met onemanshows. Enkele nummers uit deze shows haalden zelfs de hitparade: Harm met de Harp in 1969, De Supporter in 1970, Krimpen-Shanghai ook 1970 en Johanna in 1973.

Ook een aantal conferences uit die tijd zijn tijdloos geworden (De Bom, De Lift, De Supporter). Registraties van deze shows werden na afloop vaak op televisie uitgezonden en bereikten steevast hoge kijkcijfers. Voor zijn shows ontving hij in 1973 een Gouden Harp uitgereikt door de stichting Conamus. Op Harm met de Harp kreeg hij vaak kritiek omdat het erg stereotiep zou zijn voor homoseksuelen.

Tijdens het schrijven en voorbereiden van een nieuw programma in 1988 besloot Elsink dat het genoeg was geweest en hij stopte abrupt met zijn carrière. Hij verhuisde naar Mallorca en na een aantal jaren niksdoen begon hij met het schrijven van thrillers. Hij bedient zich bij het schrijven van het pseudoniem Elsinck. Zijn eerste boek over de vliegramp in Tenerife in 1977 werd goed ontvangen en zijn boeken werden door critici geroemd om de sterke opbouw en de fijnzinnige dialogen.

In 2005 heeft Elsink zijn huis op Mallorca verkocht en is hij weer naar Nederland teruggekeerd om op een boerderij in Baarn te gaan wonen. In datzelfde jaar werd een dvd-set uitgebracht met verzameld cabaretwerk en daarbij verloren gewaande, maar teruggevonden, fragmenten.