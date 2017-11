Geschreven op 23-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Schoolkinderen moeten in het groen kunnen spelen. Daarom heeft de provincie Overijssel de ontwerpwedstrijd voor het groenste speelplein Van Overijsel georganiseerd.

De komende maanden gaan kinderen op 25 Overijsselse scholen aan de slag om de eretitel Groenste Schoolplein te winnen. De winnende school krijgt 35.000 euro om het ontwerp uit te voeren.

Saaie en harde grijze tegels en een kaal schoolplein, die zijn er -helaas- veel te veel. Geen bomen of bosjes waar je lekker verstoppertje kan spelen. Geen kleine diertjes te vinden of water waar je je mee kunt uitleven.

Groen is belangrijk voor de gezondheid en de geluk beleving van mensen. Daarom wil de provincie Overijssel meer groen stimuleren in het dagelijkse leven van alle inwoners in Overijssel. In het bijzonder willen we kinderen in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Groen speelt immers een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen.

Tijdens een feestelijk publieksbijeenkomst op woensdagmiddag 25 april 2018 worden de ontwerpen gepresenteerd. De drie beste ontwerpen krijgen een geldbedrag om het schoolplein in 2018 ook echt te gaan vergroenen. De hoofdprijs bedraagt 35.000 euro. Beide andere prijzen zijn respectievelijk 20.000 euro en 10.000 euro. De winnende school mag bovendien de titel Het groenste schoolplein van Overijssel 2018 dragen.

Gedeputeerde Hester Maij praat met docente Jaqueline Kerklau van basisschool De Kiem uit Enschede over de ontwerpwedstrijd en waarom haar school daaraan mee doet. Kinderen in aanraking brengen met groen is een van de vele onderdelen van de natuurvisie van de provincie die het afgelopen jaar samen met maatschappelijk organisaties is ontwikkeld.