Vrijdag 9 maart is Vroege Vogels TV terug voor een nieuw seizoen Nederlandse natuur, gepresenteerd door Menno Bentveld en Milouska Meulens. Het programma duurt straks veertig minuten per aflevering. Ook nieuw dit jaar is dat één natuurgebied wekelijks centraal staat.

Elke aflevering dompelen Menno Bentveld en Milouska Meulens zich een paar dagen en nachten onder in een Nederlands natuurgebied. Ze slapen in het gebied, gaan ’s nachts op ontdekkingstocht en maken overdag mooie natuurverhalen.

In de eerste aflevering van Vroege Vogels TV staat de omgeving van het Fort Pannerden in Doornenburg centraal. Deze grens-plek in Oost Nederland is al honderden jaren alles bepalend in onze Hollandse delta. Hier dendert het rivierwater uit de Alpen ons land in en wordt het verdeeld tussen de Rijn en de Waal. De afgelopen weken heeft het hoge water in dit rivierlandschap vrij spel gehad. Hoe gaat het met de bevers en otters, waarvan de burchten onder water liepen? Rondom het fort is het een paradijs voor putters en fazanten. Spectaculaire ochtendbeelden van kol- en brandganzen. Ondertussen tonen de camera’s ook bijzondere beelden van een dood ree. Dag en nacht wordt gevolgd welke beesten naar het ree gaan. Wie likt eraan, wie at ervan en het grote mysterie: wie ging er met de kop van het beest vandoor? Ook uitgebreid aandacht voor de bijzondere kevers dat het Alpenwater met zich mee brengt.

Milouska: “Ik ontdekte al banjerend in het donker dat de duisternis niet stil is in de natuur. Duizenden ganzen gakken, in de struiken ritselen muizen en konijnen en continu kabbelt er water op de achtergrond. En dat is dan nog maar één gebied. We gaan naar heel veel meer en minder bekende plekken, allemaal even iconisch. Ik ben benieuwd welke nachtelijke geluiden we rondom het Naardermeer gaan horen of op de Hoge Veluwe. Heel spannend!”

Menno: “Alles wat we tijdens de 2 dagen en nachten tegenkomen in de wilde natuur filmen we: van het kleinste insect in onze slaapzak, tot de grootste zeearend. En ook krijg je een beeld van wat een geklooi het soms is om dit programma te maken. Soms doodstil wachten in de donkere kou en dan plotseling improviseren en reageren op iedere snuif en elk getrappel dat je tussen de struiken hoort. Heerlijk!!”

Vroege Vogels TV is vanaf 9 maart wekelijks op vrijdag om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 2 te zien. In aflevering 2 staat het Naardermeer in Noord-Holland centraal. In aflevering 3 doen Menno en Milouska verslag vanuit natuurgebied Hollands Duin in Zuid-Holland.

