KIMA – het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden – organiseert op woensdag 7 maart haar eerste congres. Op deze dag hoort u hoe het staat met de aanleg van de Marker Wadden maar ook over het innovatieve onderzoek. En natuurlijk horen we ook graag wat u er van vindt.

Onderzoekers van verschillende organisaties zullen hun onderzoeksprogramma presenteren en daarnaast is er ruimte voor inspiratie en uitwisseling.

Tijdens deze dag is er dus volop mogelijkheid tot kennismaking en uitwisseling en wordt u uitgedaagd mee te denken over toekomstig onderzoek. Op zoek naar wederzijdse inspiratie en ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. U kunt zich hier aanmelden.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling, op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk, die Enkhuizen en Lelystad verbindt. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten. De ambitie is om van de Marker Wadden een grote eilandengroep te maken van 10.000 hectare. Samen met Rijkswaterstaat wordt de natuur in het Markermeer hersteld. Dieren en planten profiteren van de nieuwe eilanden. Daarnaast is het de bedoeling om het Markermeer aantrekkelijker te maken voor natuurliefhebbers en watersporters.

In 2012 ontving Natuur Monumenten tijdens het Postcode Loterij Goed Geld Gala 2012 15 miljoen euro uit het Droomfonds.