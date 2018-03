Geschreven op 4-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Koning Willem-Alexander woont donderdagochtend 29 maart 2018 in Maastricht een bijeenkomst bij ter markering van het gereedkomen van A2 Maastricht en de realisatie van de Groene Loper. Hij verricht de officiële opening van de Groene Loper.

De aanpassingen aan de A2, het nieuwe verkeerssysteem voor stad en regio en de bovengrondse herinrichting zijn als één totaalplan voor mobiliteit en leefbaarheid aangepakt door bewoners, weggebruikers en overheid. Door de aanleg van de dubbellaags Willem-Alexander tunnel voor personenauto’s en vrachtverkeer rijdt 80% van het verkeer voortaan een afstand van 2,5 kilometer onder Maastricht in plaats van dwars door de stad.

Daardoor is midden in de stad een nieuw gebied ontstaan, dat nu wordt ontwikkeld voor wonen, werken en recreatie. De zogenoemde Groene Loper is een langgerekte bomenlaan voor voetgangers en fietsers met aan weerszijden rijstroken voor bestemmingsverkeer. Ook ontstaat er ruimte voor de bouw van nieuwe stadswoningen en appartementen. Van de wijken, die tientallen jaren werden gescheiden door de rijksweg, wordt op deze manier weer één geheel gemaakt.

De werkzaamheden voor A2 Maastricht startten in 2010. Tussen 2011 en 2016 werd de tunnel gerealiseerd. Er is uiteindelijk een nieuw verkeerssysteem aangelegd over een lengte van 6 km dat naast de tunnel bestaat uit 21 kunstwerken, zoals bruggen, ecoducten en fly-overs. De doorontwikkeling van de Groene Loper duurt nog tot 2026.

De realisatie van de Willem-Alexander tunnel in de A2 in Maastricht verbetert de doorstroming over de A2 en het stedelijke verkeersysteem, ontlast de stad van geluid, stank en verkeershinder. Door deze ingreep kunnen de gebieden aan de oostzijde van Maastricht weer geheeld worden zodat het oostelijk stadsdeel tot bloei komt. De verbinding met de binnenstad wordt sterk verbeterd. Bovengronds wordt daarom De Groene Loper gerealiseerd: een stadslaan van noord naar zuid met centraal in de ruimte een bomenallee en daaronder een recreatieve wandel- en fietsesplanade.

De Groene Loper verbindt de stad met de landgoederenzone aan de noordzijde van Maastricht en met het Mecc en de Céramique-terreinen aan de zuidoost-zijde van de stad. Door het groene profiel te verbinden met het bestaande groen in de stad, zoals het Koningspark en de vele boomgroepen in het gebied, ontstaat opgeteld een majestueuze groene long in de stad. Het groene en verkeersluwe karakter van de openbare ruimte maakt De Groene Loper een verbindende openbare ruimte voor mensen die zich van oost naar west door de stad bewegen.

De Groene Loper wordt zo een nieuwe verbindende structuur tussen west- en oost-Maastricht en tussen stad en land. De Groene Loper is de hedendaagse stadslaan, duurzaam, tijdloos, gewoon en monumentaal. Als zodanig sluit ze aan bij een lange traditie van negentiende-eeuwse lanen in Nederlandse steden, waarvan de Maliebaan in Utrecht, Laan van Meerdervoort in Den Haag, de Mathenesserlaan in Rotterdam, de historische opzet van de Statensingel en de Hertogsingel in Maastricht sprekende voorbeelden zijn.

?

Waar vroeger het verkeer raasde, wordt het gebied tussen Europaplein en Geusselt nu stap voor stap teruggegeven aan bewoners en bezoekers. Maastricht-Oost is volop in verandering. We staan te trappelen om de Groene Loper in gebruik te nemen. In symbolische zin gaan we dat doen op (paas)zondag 1 april met de eerste Groene Loper Run, een mooie 5 én 10 kilometer lange hardloopwedstrijd waar iedereen aan kan meedoen.

De Groene Loper Run is een mooie manier om kennis te maken met het nieuwe gebied boven op de Koning Willem-Alexandertunnel. Het parcours gaat voor het groot­ste gedeelte over de Groene Loper. De hardlopers rennen tussen het Europaplein en het MVV-stadion (de Geusselt). De precieze route wordt nog bekend gemaakt. Start en finish zijn naast de Lourdeskerk. Volgens de Maastrichtse toploper Ricardo Floris zou dit wel eens het snelste par­cours van Limburg kunnen worden. “Veel rechte stukken, weinig bochten en weinig hoogteverschillen is de perfecte combinatie voor een prettig en snel parcours.”

Een deel van de opbrengst van de Groene Loper Run wordt gedoneerd aan een goed doel: het Toon Hermans Huis Maastricht. Melanie Frederiks, directeur van het Toon Hermans Huis Maastricht: “Elke stap die u tijdens de Groene Loper Run zet, is ook een stap voor het Toon Hermans Huis Maastricht. Een gastvrij inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. Met de opbrengst van onder andere de Groene Loper Run willen we een eigen hard­loopclub opstarten onder begeleiding van hardloopprofessionals. Hardlopen kan namelijk bijdragen aan het verbeteren van zorg en welzijn van mensen die te maken krijgen met kanker.”