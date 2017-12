Geschreven op 19-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

High in the Arctic archipelago of Svalbard, nature photographer Joshua Holko is on a mission to document polar bears in the wild.

?

See also: Polar Bear Rescues Our Blizzard Spy Camera: Polar Bear Spy On The Ice by BBC Earth – 100 Places To Remember: Western Hudson Bay, Canada – 100 Places To Remember: Nunavut, Canada – 100 Places To Remember: North Slope, Alaska, USA – Leefgebied IJsbeer Wordt Steeds Kleiner ! – De IJsbeer is nu een bedreigde diersoort !