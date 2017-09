Natuur Geschreven op 30-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Groene Mient is een bewonersinitiatief dat een bijzonder sociaal ecologisch woonproject realiseert in de Vruchtenbuurt in Den Haag.

CPO Groene Mient heeft 33 energieneutrale woningen gerealiseerd aan de Mient in Den Haag. Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) heeft nu na vele jaren resultaat geboekt.

In Groene Mient vinden stadsmensen elkaar in een gezamenlijke visie . De essentie van deze visie is om de verbintenis terug te vinden. En dit willen we verwezenlijken in een sociaal ecologisch woonproject, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur. Een groen dorp in de grote stad creëren, waar bewoners zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen. Het tuinontwerp werd verzorgd door PUUR permacultuur, die een groep van 64 toekomstige bewoners van Groene Mient hebben begeleid in het proces naar een ontwerp voor de gemeenschappelijke tuin van 3500m2.

De enorme kavel met binnentuin zou bijna worden opgedeeld in 37 zakelijke kavelpaspoorten. Nu is hier echter een weelderig plan gerealiseerd in natuurlijke materialen en met energie neutrale woningen. Een rijke schakering van hout en leisteen in natuurlijke kleuren en 33 verschillende woningplattegronden, gevels, doorsneden en energiebesparende installaties.

Ondanks een bevreesde prijsoverschrijding werd toch groen licht gegeven voor een organische vorm die naast ecologisch ook milieuvriendelijk ontworpen is. Ruim voorzien van zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, warmte terugwin-systemen is een wonderlijk geheel van verschillen ontstaan.

De bewoners hebben onder begeleiding van de architecten Architektenkombinatie Bos Hofman en Fillié Verhoeven en andere adviseurs vrijwel alles individueel bepaald; plattegronden, woningbreedtes, plek op het terrein, installatie systemen, positie van ramen en deuren, aantallen bouwlagen, opbouwen en uitbouwen. Toch is ook een karakteristiek geheel naar voren gekomen, met name in de materialisatie.

De na veel onderzoek gekozen groene leisteen Piga Verde uit Spanje bleek net voor de bouw niet meer leverbaar. Het alternatief de Vega Verde, ook uit Spanje wel. Blijkt Vega Verde in het Spaans te vertalen als Groene Mient. Deze leisteen kleurt sterk groen als hij nat wordt en afhankelijk van het licht geeft de steen een natuurlijk wisselend beeld door glans en nerf. De houten geveldelen zijn van Douglas Fir, semi-transparant behandeld in een natuurlijke houtkleur. Zo zal dit project over vele jaren haar beeld in kleur en structuur kunnen behouden.

Groene Mient wil een duurzame energie-neutrale wijk vormen. Daarom hebben de Groene Mient woningen geen gasaansluiting en zijn er verschillende duurzame energieconcepten toegepast. Woningen hebben nu een kleinverbruik electriciteitsaansluiting. De vereniging Groene Mient heeft de ambitie om een coöperatie te vormen die haar leden energie levert als grootverbruiker. Groene Mient wil daarmee gebruik maken van het Besluit experimenten decentrale electiciteitsopwekking. Deze regeling is voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s).

Hiervoor is met betrokken partijen – Eneco Smart Energy, Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten en de Gemeente Den Haag – een intentieverklaring getekend op 12 september 2017 tijdens de officiële opening van het Groene Mient sociaal ecologische woonproject. Deze intentieverklaring betreft het opstellen van een projectplan gericht op een experimenteel energienet (een virtueel decentraal elcetriciteitsnet). Met energiebedrijf Eneco en netwetbeheerder Stedin gaat Groene Mient onderzoeken of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.

Energieconcepten: Basisconcept Groene Mient woning:

Gevels: ramen 3 laags glas (Triple glas), deuren extra geïsoleerd, 28 cm dikke isolatie verwerkt in Houtskeletbouw (HSB) dichte geveldelen en hoge kierdichting.

Daken: afschotisolatielaag van een gemiddelde dikte van 23 en zonnepanelen voor verwarmingsapparaten en verlichting.

Vloer begane grond: 25 cm dikke isolatielaag in de kruipruimte tegen de vloer.

Er worden drie varianten van het basisconcept Groene Mient woning gebouwd.

Variant basisconcept: all electric

Gevels, daken en vloer begane grond: zie basisconcept

Installatie: extra PV panelen voor alle apparaten, elektrische vloerverwarmingsmatten voor opwarming per ruimte, elektrische infrarood panelen voor een snelle opwarming per ruimte, balansventilatie met warmteterugwinning (WTW), kleine elektrische boiler en douche warmteterugwinning (douche-WTW) installatie gekoppeld aan douche.

Variant basisconcept: warmtepomp

Gevels, daken en vloer begane grond: zie basisconcept

Installatie: warmtepomp, warmte/koude opslag bron (uit deze WKO-bron bestaande uit een dikke slang die 70 meter diep in de grond is aangebracht, zal de warmtepomp zijn energie voor warmte of koelte onttrekken), kleine boiler verwarmt door warmtepomp, douche warmteterugwinning (douche-WTW) installatie gekoppeld aan douche, slangenvloerverwarming in het gehele huis, waarmee de woning verwarmt of gekoeld kan worden en balansventilatie met warmteterugwinning (WTW).

Variant basisconcept: zon

Gevels, daken en vloer begane grond: zie basisconcept

Installatie: slangenvloerverwarming met thermostaat per ruimte waarmee de woning verwarmd kan worden per ruimte, één woning met capillaire wandverwarming met thermostaat per ruimte, natuurlijke ventilatieaanvoer via raamroosters met mechanische ventilatie afvoer CO2 gestuurd per ruimte. Aanvoerlucht begane grond rooster is voorverwarmd door warmtestrips, één woning met balansventilatie met warmteterugwinning (WTW), extra PV panelen voor alle apparaten, zonnecollectoren 9m2 per woning voor opwarming van warm tapwater plus verwarming, zonnecombiboiler extra grote warmteopslagbuffer (860 liter) voor opslag van warm tapwater en verwarming en douche warmteterugwinning (douche-WTW ) installatie gekoppeld aan douche.