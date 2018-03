Natuur Geschreven op 2-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Wilde bijen en andere insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van de planten, struiken en bomen en zijn daarom onmisbaar.

Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd.

Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties in samenwerking met Nederland Zoemt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 de Bijenwerkdag.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat kan op de Bijenwerkdag 2018, die in heel Nederland wordt georganiseerd, er zijn ruim 200 locaties. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken, bomen en kruiden geplant. Nu de winter heeft toegeslagen is het nog niet helemaal zeker of het planten van kruiden, struiken en bomen doorgang kan vinden. Door de vorst is de grond nog bevroren en kunnen de planten door kwekers niet worden geleverd.

?

Nederland Zoemt heeft als doel het structureel verbeteren van de voedselvoorziening en de broedgelegenheden voor de wilde bij. Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals; onderwijsprogramma voor insectvriendelijk beheer in samenwerking met het Wellantcollege, groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met onder andere de Nationale Bijentelling op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018. En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

Zie ook: Laat het Zoemen met Bloemen: Gratis Bloemenzaad Waar Bijen Dolop Zijn – De Honey Highway: Een Blijvend Paradijs Voor Bijen in de Bermen van de A4 Delft-Schiedam – De Moord Op De Honingbij by ZEMBLA

What Are the Bees Telling Us? – Vanishing of the Bees Narrated by Oscar Nominee Ellen Page – Biodiversity We are all in This Together – Bedrijfsleven onderschat Impact Biodiversiteitsverlies by PricewaterhouseCoopers