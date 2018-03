Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking staat achter een volledig verbod op pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.

Maar liefst 79% van de respondenten van een recente peiling van Peil in opdracht van Avaaz staat achter een volledig verbod op neonicotinoïden, een groep chemicaliën die volgens onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gevaarlijk zijn voor bijen.

Een volledig verbod op neonicotinoïden wordt momenteel besproken in de Europese Unie en kan al op 22 maart in stemming worden gebracht. Het verbod is een voorstel van de Europese Commissie en wordt door verschillende landen gesteund, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië, Slovenië, Luxemburg en Malta. In 2013 heeft Nederland een gedeeltelijk verbod gesteund, maar minister Carola Schouten heeft zich nog steeds niet willen vastleggen aan een volledig verbod op gebruik in de buitenteelt.

Met een petitie, die in één week ruim 65.000 keer ondertekend werd, voeren burgers de druk op de minister op. Voormalig ministers Jan Terlouw en Frits Bolkestein, prinses Irene, en een groot aantal prominente wetenschappers sloten zich ook aan bij de campagne. Minister Schouten zal de petitie op vandaag in ontvangst nemen, voor de ingang van de Tweede Kamer.

Vorige maand bevestigde de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat neonicotinoïden een gevaar vormen voor bijen, en het Europees Parlement nam een motie aan ten gunste van een verbod op alle deze pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.

