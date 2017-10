Natuur Geschreven op 5-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 november 2017 vindt in Nederland in de provincie Zeeland de Benelux Conferentie 2017 plaats met als thema: Leren Leven Binnen de Grenzen van Onze Aarde.

Menselijk ingrijpen in ecosystemen vormt de rode draad van alle inleidingen, filmbeelden en excursies. Bedreigingen én kansen voor de natuur komen beide aan bod, steeds vanuit het perspectief van voorlichting, educatie en onderwijs.

De conferentie is een een initiatief van de werkgroep NAT-EDUC (NME/educatie voor duurzame ontwikkeling) start op woensdag 22 november met een inlooplunch vanaf 12.30 uur in het provinciehuis in Middelburg en eindigt op vrijdag 24 november rond 14.30 uur in Oostkapelle.

Tijdens de Beneluxconferentie 2017 buigen de deelnemers zich in vijf groepen over duurzaamheidsvraagstukken uit de vijf Benelux-regio’s: Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Luxemburg en Nederland. Centraal staan de mogelijkheden van voorlichting, educatie en onderwijs rond bescherming en duurzaam gebruik van (kwetsbare) ecosystemen.

Die communicatiestrategieën dienen als hefboom bij transities naar een duurzamere samenleving. Specifiek wordt ingegaan op de strijd tegen het water in het Zeeuwse land, vroeger, nu en straks. Dat Zeeuwse kustecosysteem is echter slechts één voorbeeld van hoe de mens daarmee om kan gaan. De andere regio’s kunnen voor hun ecosystemen vergelijkbare voorlichtings-, educatie- en onderwijsprogramma’s opzetten. Die zijn namelijk niet primair gebonden aan de aard van het ecosysteem.

