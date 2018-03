Geschreven op 13-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Diep in de Amazone leeft de zeldzame roze dolfijn. De soort is een makkelijke prooi voor lokale vissers en is daarom bijna uitgestorven.

Een Braziliaanse televisiester en een bioloog strijden beiden op geheel eigen wijze voor het behoud van het dier, tot een schandaal de verhoudingen op scherp zet en prangende ethische kwesties blootlegt.

De Braziliaanse televisiester Richard Rasmussen (een soort Freek Vonk) zet zijn eigen televisieprogramma op National Geographic handig in om aandacht te genereren voor deze illegale slachting. Ook bioloog Fernando Trujillo strijdt voor het behoud van het bijzondere dier, niet in de laatste plaats omdat de vis die met de dolfijn gevangen wordt hoge concentraties kwik bevat en daarom een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Beide mannen houden er zo hun eigen strategie op na.

Terwijl het gevecht om de dolfijnen te redden intensiever wordt, dringt de vraag zich op welke middelen geoorloofd zijn om het probleem aan de kaak te stellen. Een schandaal zet de verhoudingen op scherp en legt prangende ethische kwesties bloot. A River Below is een prachtige film met een onverwachte wending, die ons een spiegel voorhoudt in ons gevecht voor een betere wereld.

