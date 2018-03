Milieu Geschreven op 15-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Voor het dertiende jaar op rij brengt de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde aan Belgen die op een uitzonderlijke manier bijdragen aan een duurzame toekomst.

De Belgische Energie- en Milieuprijs wil duurzame initiatieven meer ruchtbaarheid geven bij het grote publieke en de brede samenleving oproepen om zelf actie te ondernemen.

Het succes van de Belgische Energie- en Milieuprijs toont aan in hoeverre vele Belgen hebben besloten om te handelen en niet te ondergaan en zo te getuigen van burgerschap. Deze prijs vormt eveneens een dringende oproep aan alle actoren uit de Belgische samenleving om initiatieven te nemen in hun dagelijkse leven. Zo tonen ze aan dat respectvoller omgaan met het milieu en onze natuurlijke rijkdommen mogelijk en te verwezenlijken is.

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.300 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Wie dit jaar wil deelnemen, moet zich uiterlijk zondag 22 april 2018 kandidaat stellen.

Iedereen kan inschrijven, of het nu gaat om burgers, ondernemingen, verenigingen, steden, gemeenten, instellingen, scholen of universiteiten. Deelnemen binnen meerdere categorieën is mogelijk voor zover voor elke rubriek een andere actie of realisatie wordt voorgesteld. Om in te schrijven stuur je uiterlijk op zondag 22 april 2018 een uitgebreid dossier naar de Belgische Energie- en Milieuprijs.

De organisatie zal op donderdag 7 juni in Het BEL op het terrein van Tour & Taxis in Brussel, in aanwezigheid van de pers en meer dan 300 prominenten de Belgische Energie- en Milieuprijs awards uitreiken binnen 9 categorieën: Sustainable Transport & Logistics – Sustainable Education – Sustainable Mobility – Sustainable Energy – Sustainable Building – Circular Economy – Sustainable IT – Sustainable Food – Sustainable Water Management

Zie ook: Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2006 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2007 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2008 (PDF) De Belgische Energie- en Milieuprijzen 2009 en 2010 – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2011 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2013 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2014 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2015 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2016 (PDF) – Resultaten Belgische Energie- en Milieuprijs 2017 (PDF)