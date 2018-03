Geschreven op 15-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

15 maart 2018: Elke twee jaar organiseert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Belgian Business Awards for the Environment (BBAE).

De awards belonen kleine en grote ondernemingen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en erin slagen om economische activiteiten en zorg voor het milieu op een innoverende, intelligente manier te combineren.

Dit jaar ging de hoofdprijs naar de samenwerking tussen Janssen Pharmaceutica, De Neef Chemicals en InOpSys.

Over de samenwerkingen van Janssen Pharmaceutica, met De Neef Chemicals enerzijds en InOpSys anderzijds, was de jury het unaniem eens. Dat bevestigt dat onze chemische sector koploper is op het gebied van innovatie en een belangrijke rol speelt bij de creatie van een circulaire economie. Dankzij de twee projecten (‘Plant on a truck’ en ‘Circular Economy Project’) kunnen materiaalstromen die voorheen als afval werden beschouwd, omgezet worden tot nieuwe grondstoffen. De projecten illustreren het grote potentieel van industriële symbiose en recyclage met hoge toegevoegde waarde.

De tweede prijs ging naar Nnof. Dit bedrijf geeft gebruikt bureaumateriaal een tweede leven. De onderneming biedt moderne kantoorinrichting aan door het bestaande meubilair als grondstof te gebruiken. De winst voor het milieu kan tellen: 70% minder afval en ook minder CO 2 -uitstoot.

?

Op een gedeelde derde plaats: Baltimore Aircoil International en Sioen Industries. Sioen stelt twee innovaties voor. De eerste is GreenTecStyle, een licht en flexibel groeisubstraat voor eeuwig bloeiende planten voor groene muren binnen of buiten. De tweede innovatie is AlgaeTex. Die stoffen worden gebruikt als geavanceerde groeisubstraten voor het kweken van algen. Ze verhogen het rendement van de aquacultuur van algen, die op hun beurt gebruikt worden in een reeks duurzame toepassingen.

Baltimore Aircoil Company is gespecialiseerd in koelingsapparatuur voor industriële en voedingsmiddeleninstallaties. De onderneming ontwikkelde Nexus, een nieuw product op basis van innoverende warmtewisselaartechnologie. Het nieuwe, kleinere toestel verbruikt 30% minder water en is 30% energiezuiniger, wat concreet bijdraagt tot het verminderen van zowel de kosten als de CO 2 -uitstoot van de industrie.

?

Infrabel kreeg de speciale prijs voor biodiversiteit voor zijn site in Ronet. De Young Talent-prijs ging naar de For Good. Deze start-up ontwierp een app die je ecologische voetafdruk in kaart brengt. For Good won de prijs voor de ‘challenges’ die vanaf eind maart 2018 deel uitmaken van de app. Teams of departementen binnen bedrijven of organisaties kunnen met elkaar een wedstrijd houden om uit te maken wie na zes maanden de kleinste ecologische voetafdruk heeft. Ze kunnen hun ecologische voetafdruk niet alleen meten, maar krijgen ook opdrachten om die gedurende een half jaar kleiner te maken: de auto x-aantal kilometer inruilen voor de fiets, een paar dagen per week vegetarisch eten, etcetera.

Over enkele maanden zullen deze ondernemingen, net als de andere genomineerden, de Belgische kleuren verdedigen op de European Business Awards for the Environment.