Mensenrechten Geschreven op 28-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Na een succesvolle lobby van Plan International, riepen in 2012 de Verenigde Naties 11 oktober officieel uit tot Wereldmeisjesdag. Een belangrijke dag, want dagelijks worden miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd.

Alleen omdat ze meisjes zijn. Het hele jaar door zet Plan Nederland zich in voor betere toekomstkansen voor meisjes in ontwikkelingslanden. Op Wereldmeisjesdag wordt er met evenementen en acties nog eens extra aandacht gevraagd voor deze meisjes.

GirlPower staat voor de kracht van meisjes. Maar door de vele barrières waar meisjes dagelijks mee te maken hebben, kan deze power vaak niet tot uiting komen. Alleen omdat ze meisje zijn. Plan Nederland doet er alles aan om deze barrières voor meisjes uit de weg te ruimen.

Op Wereldmeisjesdag kun jij meisjes in ontwikkelingslanden steunen met een dosis GirlPower, zodat zij kunnen uitgroeien tot krachtige vrouwen. Je investeert zo in veilige scholen en acties strijdt mee tegen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen. Daar bovenop maak je met jouw steun ook nog eens kans op kaarten voor het exclusieve Plan-concert met Giovanca, Claudia de Breij, Diggy Dex, Sabrina Starke en Lakshmi in Paradiso, Amsterdam!

Zie ook: Neau: Koop een Leeg Flesje en Vul Het Zelf Met Water en Steun Plan Nederland – World Girl’s Day: Verkocht door mijn Vader Because I am a Girl by Plan Nederland – Open Art Fair ondersteunt Because I am a Girl by Plan Nederland – Daphne Bunskoek Steunt Because I am a Girl by Plan Nederland – De Marikenloop steunt Plan Nederland Girls First: 28.000 Euro voor Moestuinproject in Bolivia – De Twirls gaan Naakt voor de Chique Twirlskalender: Because I Am A Girl by Plan Nederland – Cycle for Plan: A Once in a Lifetime Challenge in Malawi, Vietnam en Nicaragua by Plan Nederland