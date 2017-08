Mensenrechten Geschreven op 31-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Cycle for Plan is een grensverleggend fietsavontuur over de spectaculaire bergpassen van Vietnam, de uitdagende tracks in Malawi of door de indrukwekkende natuur van Nicaragua. Je gaat niet alleen een sportieve uitdaging aan, maar fietst ook voor het goede doel: Plan Nederland.

Tijdens de reis bezoek je diverse projecten van Plan en zie je met eigen ogen wat voor impact de projecten hebben op het leven van vele meisjes en jongens. Bovendien maak je kennis met je sponsorkind, dat samen met haar hele gemeenschap door jouw deelname aan Cycle for Plan drie jaar lang wordt gesteund.

Cycle for Plan Malawi 2018: Vorig jaar gingen we naar Zambia, nu voor het eerst naar Malawi! Doe jij mee met dit onvergetelijke avontuur? Voordat jij die prachtige route door Malawi gaat fietsen, haal je minimaal 4000 euro aan sponsorgeld op, waarmee je de strijd tegen kindhuwelijken steunt.

Langs de fietsroute bezoek je diverse projecten van Plan en zie je met eigen ogen wat voor impact de projecten hebben op het leven van vele meisjes en jongens. Ook maak je kennis met je sponsorkind, dat samen met haar hele gemeenschap door jouw deelname aan Cycle for Plan drie jaar lang wordt gesteund.

Cycle for Plan Malawi van 7 juni tot en met 16 juni 2018 (Let op: dit is exclusief reistijd!) wordt de reis van je leven. Ga het avontuur aan en bezoek één van de informatieavonden of schrijf je direct in.

Cycle for Plan Vietnam 2018: Cycle for Plan is een grensverleggend fietsavontuur dat levens verandert. Want voordat jij die prachtige route door Vietnam gaat fietsen, haal je minimaal 4000 euro aan sponsorgeld op, waarmee je de strijd tegen kindhuwelijken steunt. Cycle for Plan Vietnam van 10 oktober – 20 oktober 2018 (Let op: dit is exclusief reistijd!) wordt de reis van je leven! Ga het avontuur aan en bezoek één van de informatieavonden of schrijf je direct in.

Cycle for Plan Nicaragua 2019: Fiets jij mee in Nicaragua? Voordat jij die prachtige route door Nicaragua gaat fietsen, haal je minimaal 4000 euro aan sponsorgeld op, waarmee je de strijd tegen tienerzwangerschappen steunt. Cycle for Plan Nicaragua van 30 januari tot en met 9 februari 2019 (Let op: dit is exclusief reistijd!) wordt de reis van je leven. Ga het avontuur in Nicaragua aan en bezoek één van de informatieavonden of schrijf je direct in.

