De Pastoriestraat in het centrum van Hengelo kleurt ’s avonds en ’s nachts alle kleuren van de regenboog.

De nieuwe LED-straatverlichting is naar wens in iedere lichtkleur te verstellen.

DE NOOD heeft de slimme LED-straatverlichting geleverd voor de gemeente Hengelo. De nieuwe lantaarns van DE NOOD zijn van LED-modules voorzien die behalve een warmwitte lichtkleur ook alle andere kleuren kunnen uitstralen.

De straatlantaarns zijn te bewonderen in de oudste horecastraat van Hengelo. Uniek is dat ondernemers in het gebied zelf voorgeprogrammeerde lichtstanden kunnen instellen.

