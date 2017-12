Geschreven op 2-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

De Citadel van Namen in België, één van de grootste kastelen van Europa, is van LED-verlichting voorzien. De nieuwe led-verlichting is in gebruik genomen met een spectaculaire lichtshow.

De installatie bestaat in totaal uit ruim 230 Philips Color Kinetics-armaturen. Via de cloudgebaseerde software ActiveSite wordt de lichtinstallatie aangestuurd.

De Citadel van Namen ligt op een 100 meter hoge heuvel boven de Waalse stad Namen. Hij ligt op een strategische plaats op de plek waar de rivier de Samber uitmondt in de Maas. Het is een van de grootste burchten van Europa.

Het kasteel van Namen is gebouwd in 937 en vervulde in de Middeleeuwen een strategische functie bij de verdediging van de hoofdstad van Wallonië.

Part of the sound and light show for the inauguration of the new lighting of the Citadel of Namur in Belgium.

