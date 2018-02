Philips Lighting heeft voor vier wintersportstadions tijdens de Olympic Winter Games in Pyeongchang in Zuid-Korea de duurzame LED-verlichting geleverd.

Het Phoenix Snow Stadium, de Gangneung, Gwandong Hockey Centers en de Gangneung Ice Arena die gebruikt worden voor skiën, snowboarden, hockey, schaatsen en shorttrack zijn voorzien van ArenaVision floodlighting schijnwerpers van Philips Lighting.

De Philips ArenaVision floodlighting schijnwerper is ontworpen om atleten in staat te stellen optimaal te presteren en fans ten volle van de sport te laten genieten. Het levert licht met een kleurtemperatuur die het daglicht benadert (5.600 kelvin); het verbetert de concentratie van zowel atleten als van het publiek. Philips ArenaVision floodlighting is al geïnstalleerd in verschillende grote stadions in Zuid-Korea en de rest van de wereld.

De hoge kleurweergave-index van 90 toont de echte kleur van een voorwerp en verbetert de visuele prestaties, wat met name relevant is in sporten zoals kunstschaatsen. De ingesloten reflectorrand minimaliseert verblinding, zorgt voor duidelijk zicht op het veld en verwijdert afleidingen die de prestaties van de speler kunnen belemmeren. De verlichting is duurzaam en robuust, zelfs onder zware omstandigheden, met een waterdichte en stofdichte classificatie van IP565. Met Philips ArenaVision floodlighting kunnen omroepen ook thuis betere kwaliteit bieden. Hij voldoet aan strikte 3D- en Ultra High Definition-uitzendnormen om elk detail en elke emotie vast te leggen. Dankzij de flikkervrije technologie kunnen herhalingen in slow motion worden weergegeven, waarbij elk detail zonder flikkering wordt getoond. Bron: Philips Lighting

