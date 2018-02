Geschreven op 23-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

De perronverlichting op 250 stations in Nederland wordt verduurzaamd door Prorail. Mooi. Geen idee hoeveel stations er precies (de NS geeft aan ruim 400 stations) in Nederland zijn, maar ik zou zo zeggen: heel vlug opschalen naar alle stations in Nederland.

Van Dorp Railinfra vervangt de oude verlichting met slimme LED-verlichting, die automatisch wordt gedimd zodra er zich geen reizigers op het perron bevinden.

Verder heeft Van Dorp Railinfra onlangs in samenwerking met NL-Greenlabel een voorstel gepresenteerd aan ProRail en NS Stations om P+R parkeerterreinen bij de stations te verduurzamen. Binnen dit project worden niet alleen de smart LED-verlichting maar ook laadpalen en camerabeveiliging onder handen genomen. Ook de omgeving van de parkeerterreinen wordt aangepakt en voorzien van waterdoorlatende verharding en inheemse beplanting.

