Op dinsdag 17 april 2018 is het tijd voor de lustrum editie van de Woningcorporatie Dag op de Nyenrode Business Universiteit. De rode draad in het programma deze dag is Trends en Ambities.

Nieuw is het door het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) uitgegeven Nationale Trendrapport Corporatievastgoed. U krijgt een exemplaar.

Vooraanstaande sprekers uit de corporatiewereld en daarbuiten bespreken verschillende facetten van de energietransitie van de vastgoedportefeuille, van de huurder van vandaag en (over)morgen, en van leefbaarheid en de nieuwe Woningwet.

Onder de bezielende leiding van René Scherpenisse, directeur/bestuurder Tiwos, wil men u wederom te inspireren en uw kennis te verrijken. Tijdens de Woningcorporatie Dag is er voldoende gelegenheid uw collega’s uit het corporatie-vak te ontmoeten.

