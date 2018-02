Design Geschreven op 15-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het afgelopen jaar groeide het hoofdkantoor van Reynaers in het Belgische Duffel uit tot een baken voor research, training en distributie. De nieuwste aanwinsten zijn experience rooms met uitgebreide product- en projectinformatie en de Virtual Reality-simulatieruimte Avalon. Beleven is het sleutelwoord bij dit centrum voor virtuele bezoeken aan projectontwerpen.

Het Avalon is de Virtual Reality (VR) simulatieruimte op de Reynaers Campus in Duffel, laat toe om toekomstige gebouwen te bezoeken in een virtuele omgeving. Beeld je in dat je virtueel doorheen een gebouw kan lopen dat zich slechts in de ontwerpfase bevindt. Samen met de betrokken partners, kan je navigeren door de verschillende ruimtes, de afmetingen van ramen en kamers aanpassen, de kleur van je materialen kiezen en het design van het gebouw optimaliseren. De Avalon VR-ruimte is een unieke tool voor de visualisatie van projecten en vormt een ideaal discussieplatform voor de architect, bouwheer, raamfabrikant en de Reynaers experts.

Avalon is een hoogtechnologische VR simulatieruimte die speciaal werd ontworpen om architecturale toepassingen tot leven te roepen. Elk architecturaal project dat werd ontworpen in veel voorkomende softwareprogramma’s als SketchUp, Autodesk Revit, Graphisoft Archicad, Autodesk 3DS Max, Enscape kan door middel van krachtige real-time processoren in Avalon worden opgeladen en geprojecteerd. De Reynaers operator zorgt voor de omzetting van het project naar een 3D model dat geschikt is voor visualisatie in Avalon.

Bezoekers van Avalon kunnen de instellingen van het project zelf aanpassen met behulp van een afstandsbediening. De operator kan dan weer design aanpassingen aan het model doorvoeren. Architecten, investeerders en andere bezoekers worden ondergedompeld in deze 3D ervaring die hun architecturale dromen doet uitkomen.

Tot 8 personen kunnen Avalon tegelijkertijd bezoeken. Om van een optimale virtual reality ervaring te genieten, omvat de ruimte 5 wanden waarop gelijktijdig wordt geprojecteerd. Hierdoor wanen bezoekers zich daadwerkelijk in het project en kunnen zich er ook in voortbewegen. Gespecialiseerde 3D brillen registreren de bewegingen en controleren de real-time verwerking van de projecties. Om de beleving extra levendig te maken, worden de beelden in hoge resolutie gerealiseerd door 25 projectoren die gebruik maken van hoogstaande lasertechnologie.